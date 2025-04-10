Не стало уважаемого сельхозтруженика и почетного гражданина Омской области Кривко

Как следует из приведенных биографических данных, свою жизнь почивший посвятил сельскому хозяйству, с середины 1950-х годов работая в колхозе имени Сталина, в дальнейшем преобразованном в СПК «Еремеевский», поначалу в должности механизатора. Уже в 1967 году Алексей Григорьевич стал Героем Социалистического Труда, таким образом отмечен его вклад в увеличение объемов производства сельхозпродукции. Свою трудовую деятельность продолжал вплоть до 2001 года.