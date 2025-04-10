Не стало уважаемого сельхозтруженика и почетного гражданина Омской области Кривко

В среду, 9 апреля 2025 года, представители администрации Полтавского района Омской области сообщили о тяжелой утрате: в возрасте 85 лет не стало почетного гражданина муниципального образования Алексея Кривко.
Как следует из приведенных биографических данных, свою жизнь почивший посвятил сельскому хозяйству, с середины 1950-х годов работая в колхозе имени Сталина, в дальнейшем преобразованном в СПК «Еремеевский», поначалу в должности механизатора. Уже в 1967 году Алексей Григорьевич стал Героем Социалистического Труда, таким образом отмечен его вклад в увеличение объемов производства сельхозпродукции. Свою трудовую деятельность продолжал вплоть до 2001 года.
«За свою многолетнюю трудовую деятельность Алексей Григорьевич проявил себя как настоящий профессионал, обладающий глубокими знаниями и умениями в работе с техникой и в растениеводстве. Его трудолюбие, ответственность и преданность своему делу позволили добиться значительных успехов», — отмечается в официальной публикации.
В 1970 году Алексея Кривко избрали одним из депутатов Верховного Совета СССР VIII созыва, в следующем году он стал одним из делегатов XXIV съезда КПСС.
С 1994 года Алексей Кривко носил звание почетного жителя Полтавского района Омской области, 20 лет спустя ему присвоили звание «Почетный гражданин Омской области».
Озвучено, что в последний путь Алексея Григорьевича Кривко проводят в пятницу, 11 апреля 2025 года. Прощание состоится в селе Еремеевка.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Алексея Григорьевича Кривко.