В Госдуме предлагают учредить в России День отечественной истории

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил учредить в России новый государственный праздник — День отечественной истории. С соответствующей инициативой он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, направив официальное письмо.
Как отметил Нилов, идея появилась в ходе общения с представителями общественных организаций, где обсуждались вопросы патриотического воспитания. Он выразил уверенность, что новый праздник будет способствовать формированию национальной идентичности, развитию исторической грамотности и уважения к культурному наследию страны.
Депутат предлагает сопровождать празднование различными образовательными и культурными мероприятиями — от исторических диктантов и олимпиад до конференций, киносеансов и тематических уроков в школах и вузах.
В качестве возможной даты для нового праздника Нилов предлагает 28 января — день рождения выдающегося русского историка Василия Ключевского. По его словам, выбор этой даты подчеркнёт вклад Ключевского в развитие исторической науки и актуализирует значимость знания прошлого в современных условиях.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения России предлагает учредить День наставника, который будет отмечаться 2 марта. Дату выбрали в связи с тем, что 2 марта 2018 года был подписан указ президента России о создании знака отличия «За наставничество».