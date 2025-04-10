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Фонтаны в Новосибирске запустят 18 апреля 2025 года

Об этом проинформировали в ТУАД.

Источник: Комсомольская правда

В этом сезоне фонтаны в Новосибирске заработают 18 апреля. Информацию о запуске сообщили в региональном ТУАД. В городе заработают 4 конструкции, уточнили в управлении дорожного комплекса мэрии.

— Они расположены на площади перед ГПНТБ, у театра «Глобус», в Первомайском сквере и в парке «Березовая роща», — уточнили в ТУАД.

Запустят фонтаны в этом сезоне раньше обычного. Как правило, их открывают 1 мая. Но этой весной погода теплая, поэтому власти приняли решение открыть фонтаны 18 апреля.

С момента открытия фонтаны будут работать бесперебойно до 1 октября. Время их работы с 10 утра до 22:00, в Первомайском сквере фонтан будет работать с 8 утра и также до десяти вечера.

В данный момент ответственные сотрудники занимаются расконсервацией и промывкой труб, очищают чаши фонтанов и проверяют исправность подсветки.