В Омской области объявлен сезон выбегающих из леса лосей

«В это время повышается вероятность выхода лосей на автотрассы, соответственно, возникает угроза дорожно-транспортных происшествий. Поздний вечер, ночные и ранние утренние часы — время, которое и так связано с условиями недостаточной видимости, является наиболее опасным с точки зрения выхода диких животных на проезжую часть. Внезапная встреча с лосем на автомобильной дороге является смертельно опасной», — заявили в управлении.