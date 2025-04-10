В Омской области объявлен сезон выбегающих из леса лосей

В Омском управлении по охране животного мира в среду, 9 апреля 2025 года, предупредили водителей о начале весенней миграции и повышенной активности лосей.
В апреле-мае лосихи производят на свет новое потомство, а подросших годовалых лосят отгоняют. Лосята же начинают хаотично перемещаться в лесах, в том числе пересекаемых дорогами.
«В это время повышается вероятность выхода лосей на автотрассы, соответственно, возникает угроза дорожно-транспортных происшествий. Поздний вечер, ночные и ранние утренние часы — время, которое и так связано с условиями недостаточной видимости, является наиболее опасным с точки зрения выхода диких животных на проезжую часть. Внезапная встреча с лосем на автомобильной дороге является смертельно опасной», — заявили в управлении.
Водителей просят быть внимательными, а если на дороге замечен лось, нужно снизить скорость и покинуть место, не привлекая внимание животного.
Напомним, в октябре 2024 года в Омской области произошла жуткая авария с участием лося. Выбежавшее на трассу Омск — Муромцево животное спровоцировало аварию, в которой погибли четыре человека.