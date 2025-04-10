Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кластер по переработке редкоземельных металлов создадут в Сибири

На территории Сибирского федерального округа планируют создать кластер по глубокой переработке редкоземельных металлов. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Патрушев.

Источник: Life.ru

«Здесь сконцентрированы огромные запасы природных ресурсов, в том числе драгоценных металлов, меди, никеля, угля, нефти, газа. Помимо этого, на территории округа действуют крупнейшие в России мощности в сфере гидроэнергетики», — сказал Патрушев.

По данным вице-премьера, в Сибири запасы редкоземельных металлов составляют 18% от общероссийских. В перспективе кластер обеспечит России независимость от импорта такой продукции и позволит выйти на новый технологический уровень.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ЕС свою сделку по редкоземельным металлам. По данным властей, страна производит 19 из 34 видов сырья, которые необходимы для экономики Европейского союза.