Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля

Так, маршрут Т-59 переводится на регулируемый тариф и получает новое обозначение — А-59. Его трасса будет скорректирована, чтобы избежать дублирования с маршрутом А-56. Обновлённый маршрут обеспечит прямое сообщение между микрорайоном Молитовским и проходными Автозавода, а также Южным шоссе. Теперь автобусы будут следовать от микрорайона Юг по проспекту Ленина с заездами на улицы Баумана и Голубева, далее — от Комсомольской площади по Комсомольскому шоссе, проспекту Героев и улице Чаадаева до микрорайона Новая стройка. Эти изменения позволят улучшить транспортную доступность для жителей Юга, Молитовки и Новой стройки. Участок маршрута от завода «Красное Сормово» до проспекта Героев, исключённый из А-59, продолжат обслуживать маршруты А-56 и А-51.