Прошли похороны погибшего во время СВО 41-летнего военнослужащего из Башкирии

В Белорецком районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Ильдусом Гильмановым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Ильдус Тайфурович родился в 1983 году в селе Инзер. Окончил четыре класса школы в Маныште, после чего учился в интернатах республики. Трудился разнорабочим. После того, как получил специальность монтажника, уехал на вахту в Москву.
В августе прошлого года Ильдус Гильманов подписал контракт с российским Министерством обороны и уехал в зону СВО, где служил водителем-электриком в 237-м десантно-штурмовом полку. В минувшем январе мужчины не стало.
— Родные, близкие, односельчане вспоминают его как доброго и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь. Он был жизнерадостным, никогда не унывал, не боялся трудностей. Приносим искренние соболезнования родным и близким Ильдуса Гильманова. Сил вам пережить это горе, — заявили в администрации Белорецкого района.
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