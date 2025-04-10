Прошли похороны погибшего во время СВО 41-летнего военнослужащего из Башкирии

— Родные, близкие, односельчане вспоминают его как доброго и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь. Он был жизнерадостным, никогда не унывал, не боялся трудностей. Приносим искренние соболезнования родным и близким Ильдуса Гильманова. Сил вам пережить это горе, — заявили в администрации Белорецкого района.