Россиянин рассказал, как попал в полицейский участок из-за плохого отзыва об отеле на Занзибаре

В общем, и смех и грех. Я это все дело подписал, потому что ничего не оставалось. Затем при полицейских он с пятой просьбы вернул мне деньги за оставшееся проживание — $150, и нас выпустили. Но мы понимали, что после его угроз теперь всякое может быть, тем более наркоманов там на острове немало, готовых за небольшую плату сделать что угодно. Поэтому мы позвонили консулу — он удаленно помогал. Говорил по телефону с этим отельером, с главным полицейским. Организовал для нас безопасное такси по умеренной цене, потому что ловить там такси на дороге у полицейского участка под наблюдением у хозяина отеля был не вариант. Всю дорогу консул звонил каждые 15−20 минут, консультировал меня. В результате мы успешно доехали до аэропорта.