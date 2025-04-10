РБК: власти стали готовиться к возврату иностранных компаний

«Российские власти в настоящее время готовят законопроект, позволяющий иностранным компаниям, покинувшим Россию, вернуться на российский рынок», — передает РБК. Власти хотят, чтобы иностранные компании, возвращаясь в Россию, наладили здесь производство, делились технологиями и создавали полные производственные цепочки — от деталей до готовой продукции.