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РБК: власти стали готовиться к возврату иностранных компаний

Российское правительство рассматривает возможность возврата иностранных компаний, ушедших с рынка после 2022 года. Для этого разрабатываются специальные условия, которые должны будут соблюсти зарубежные бизнесы, желающие возобновить работу в стране, сообщает РБК.

Разрабатывается законопроект для возвращения иностранных брендов.

Российское правительство рассматривает возможность возврата иностранных компаний, ушедших с рынка после 2022 года. Для этого разрабатываются специальные условия, которые должны будут соблюсти зарубежные бизнесы, желающие возобновить работу в стране, сообщает РБК.

«Российские власти в настоящее время готовят законопроект, позволяющий иностранным компаниям, покинувшим Россию, вернуться на российский рынок», — передает РБК. Власти хотят, чтобы иностранные компании, возвращаясь в Россию, наладили здесь производство, делились технологиями и создавали полные производственные цепочки — от деталей до готовой продукции.

Одновременно разрабатываются меры поддержки и защиты национальных предприятий от возможной конкуренции. Власти также хотят дать российским предпринимателям право оценивать риски от возвращения каждой иностранной компании и высказываться о возможных последствиях ее работы на нашем рынке.

Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев уже заявлял о достижении договоренностей по возвращению западных компаний. Инициатива по организации этого процесса, исходила непосредственно от президента России Владимира Путина, сообщил Царьград.