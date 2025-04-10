Крым входит в засушливый период — ждать ли отключений воды

«Я могу всех заверить, что к такой ситуации мы не придем, которая была в 2019 и 2020 году. Очень много сделано выводов, очень много проведено работы, поэтому никто такой ситуации не допустит», — заверил Новик.
Он подтвердил, что запасы воды в крымских водохранилищах естественного стока на сегодняшний день значительно меньше, чем были в этот же период год назад. Но никакой критичной ситуации в настоящий момент не наблюдается".
«Мы синхронно работаем с Государственным комитетом по водному хозяйству, который является балансодержателем водохранилищ, четко регулируем все объемы, определяем, где и откуда сейчас можно брать воду с наименьшими затратами и чтобы ее сохранить. Поэтому ситуация управляемая абсолютно. Рисков никаких нет», — подчеркнул он.
В пример Новик привел ситуацию с водой в Симферополе и Симферопольском районе, которые имеют «по сути, пять источников водоснабжения».
«Симферополь имеет три поверхностных источника водоснабжения и два полноценных крупных источника подземной воды. Совместно с коллегами мы регулируем объемы показателей и в случае необходимости поднимаем больше воды с артезианских источников и меньше с водохранилищ и так далее», — пояснил Новик.
Экономить запасы: в Симферополе воду стали подавать из подземных скважин.
Также он отметил, что ранее в «Симферополе был режим вододефицита», в частности из-за больших потерь на сетях, но проблема во многом решена благодаря масштабным ремонтам за государственный счет.
«Он (Симферополь — ред.) тоже неплохо обеспечен федеральными деньгами. Мы там порядка 3 миллиардов рублей потратили на капитальные ремонты основных магистральных водоводов, было заменено около 50 километров сетей. И уже ощутили эффект», — заключил Новик.
Ранее гидрологи предупредили, что Крым переходит к маловодному периоду.