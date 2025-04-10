В РКН рассказали о блокировке материалов с рекламой VPN

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Роскомнадзор в первом квартале 2025 года заблокировал или удалил 12,6 тысячи материалов, популяризирующих VPN-сервисы, что в 1,8 раза больше, чем за весь 2024 год, сообщили РИА Новости в ведомстве.
«На основании решений уполномоченных органов, судебных решений, а также в рамках рабочего взаимодействия с администрациями соцсетей удалено или заблокировано: … всего в 2025 году — 12,6 тысячи таких материалов, в 2024 году — 6,9 тысячи таких материалов», — сообщили в Роскомнадзоре, комментируя блокировку материалов о VPN-сервисах.
«На основании решений уполномоченных органов, судебных решений, а также в рамках рабочего взаимодействия с администрациями соцсетей удалено или заблокировано: в марте 2025 года — 8,7 тысячи материалов о способах и методах обхода блокировок доступа к противоправному контенту. В марте 2024 года — 560 таких материалов», — рассказали в Роскомнадзоре.
Там напомнили, что с 1 марта 2024 года в России действует запрет на распространение в сети информации о способах и методах обхода блокировок доступа к противоправному контенту.
В конце 2024 года Роскомнадзор заявил РИА Новости, что не планирует вводить штрафы за использование VPN-сервисов в России.