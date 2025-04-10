В РКН рассказали о блокировке материалов с рекламой VPN

«На основании решений уполномоченных органов, судебных решений, а также в рамках рабочего взаимодействия с администрациями соцсетей удалено или заблокировано: в марте 2025 года — 8,7 тысячи материалов о способах и методах обхода блокировок доступа к противоправному контенту. В марте 2024 года — 560 таких материалов», — рассказали в Роскомнадзоре.