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В РКН рассказали о блокировке материалов с рекламой VPN

РКН в 2025 году заблокировал 12,6 тысячи материалов с рекламой VPN.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Роскомнадзор в первом квартале 2025 года заблокировал или удалил 12,6 тысячи материалов, популяризирующих VPN-сервисы, что в 1,8 раза больше, чем за весь 2024 год, сообщили РИА Новости в ведомстве.

«На основании решений уполномоченных органов, судебных решений, а также в рамках рабочего взаимодействия с администрациями соцсетей удалено или заблокировано: … всего в 2025 году — 12,6 тысячи таких материалов, в 2024 году — 6,9 тысячи таких материалов», — сообщили в Роскомнадзоре, комментируя блокировку материалов о VPN-сервисах.

«На основании решений уполномоченных органов, судебных решений, а также в рамках рабочего взаимодействия с администрациями соцсетей удалено или заблокировано: в марте 2025 года — 8,7 тысячи материалов о способах и методах обхода блокировок доступа к противоправному контенту. В марте 2024 года — 560 таких материалов», — рассказали в Роскомнадзоре.

Там напомнили, что с 1 марта 2024 года в России действует запрет на распространение в сети информации о способах и методах обхода блокировок доступа к противоправному контенту.

В конце 2024 года Роскомнадзор заявил РИА Новости, что не планирует вводить штрафы за использование VPN-сервисов в России.