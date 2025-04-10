Трамп приостановил пошлины для всех, кроме давнего противника

Трамп пояснил в своём аккаунте в Truth Social, что более 75 стран обратились к США с предложением переговоров по торговым вопросам. Эти государства не вводили ответных мер против Америки, что стало основанием для временного смягчения тарифной политики. Однако президент не уточнил, распространяется ли пауза на все страны, против которых ранее были введены пошлины, или только на те, что готовы к диалогу.