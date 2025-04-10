Трамп приостановил пошлины для всех, кроме давнего противника

Президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке дополнительных импортных пошлин для ряда стран. Решение уже вступило в силу и будет действовать 90 дней. В этот период вместо прежних ставок будет применяться универсальный тариф в размере 10%.
Трамп пояснил в своём аккаунте в Truth Social, что более 75 стран обратились к США с предложением переговоров по торговым вопросам. Эти государства не вводили ответных мер против Америки, что стало основанием для временного смягчения тарифной политики. Однако президент не уточнил, распространяется ли пауза на все страны, против которых ранее были введены пошлины, или только на те, что готовы к диалогу.
«На основании того факта, что более 75 стран обратились к представителям США и что эти страны по моему настоятельному предложению не приняли никаких ответных мер, я санкционировал 90-дневный перерыв и существенное снижение взаимного тарифа на этот период в размере десяти процентов, также вступающее в силу немедленно», — указал американский лидер.
По его словам, Пекин поступил иначе и ввел ответные пошлины, поэтому для Китая пошлина повышается до 125%.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что сниженные тарифы действуют на время переговоров. Министр финансов США Скотт Бессент добавил, что льготные условия коснутся в том числе Канады и Мексики.
Накануне Трамп высмеял страны, обращающихся к США ради сделки по тарифам. Президент США заявил, что иностранные лидеры активно добиваются торговых соглашений с Вашингтоном, выражая готовность пойти на любые уступки. «Эти страны звонят нам и целуют мой зад. Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все. Я сделаю все, сэр», — сказал глава Белого дома, насмехаясь над лидерами.
Напомним, 3 апреля глава Белого дома подписал указ о введении пошлин на импорт в США из других стран. Минимальная ставка составила 10%. Однако для большинства государств тарифы оказались выше. Так, для КНР пошлины достигали 54%. В ответ Госсовет КНР решил добавить к тарифам еще 34% на товары из США.
В свою очередь хозяин Овального кабинета пообещал принять ответные меры к Пекину. Политик указал, что не станет вести переговоры с Китаем, пока тот не отменит свои тарифы. По мнению Трампа, Китай не правильно реагирует на вводимые Вашингтоном торговые пошлины.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркнул, что Китай не намерен мириться с политикой травли, которую проводит Белый дом. Пекин не будет возобновлять торговые консультации с США в текущих условиях. Дипломат раскритиковал тарифную политику Дональда Трампа, заявив, что американская сторона «безосновательно и без разбора навязывает Китаю новые пошлины».