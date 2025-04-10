Не допустить нового «Хануна»: Приморье меняет стратегию борьбы с наводнениями

«Невиданные по силе наводнения и паводки спровоцированы изменением климата. Об этом говорит уже тот факт, что сейчас тайфуны зарождаются не в южной, а в северной части планеты. Выросла и продолжает расти активность тайфунов над материком», — сообщил «Российской газете» председатель Дальневосточного отделения РАН, академик Юрий Кульчин.
В ответ на участившиеся паводки и тайфуны в Приморье осенью 2023 года было создано специализированное Агентство по гидротехническим сооружениям. Уже в первые месяцы работы организация, получившая федеральную поддержку, сформировала штат специалистов, приобрела 39 единиц спецтехники и совместно с региональным МЧС начала масштабные работы.
«Работаем в тесной связке. Спасатели задействованы больше на реках, а мы свои силы сосредоточили на таких сложных объектах, как дамбы», — сообщил глава Агентства по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Роман Голубев.
За 2023−2024 годы расчищено и укреплено более 17 км речных русел в ключевых округах края. На 2025 год запланировано удвоение объемов работ — до 80 км рек за краевой и за федеральный счет с привлечением двух новых земснарядов, что должно значительно снизить риски катастрофических наводнений. Работы уже начаты на реках Спасовка, Орловка, Киевка, Ореховка, Раздольная, Кавалеровка, на карьере в Лесозаводском МО. Во Владивостоке и окрестностях почистили реки Песчанку и Богатую, сейчас техника переброшена на протоку Соленой, затем планируется расчистка на Первой речке и на речке Объяснения.
Напомним, тайфун «Ханун» обрушился на Приморье в августе 2023 года. 15 августа был введен режим ЧС регионального уровня, 10 дней спустя — федерального. Больше всего от подтопления пострадали Уссурийск, Спасский район и Спасск-Дальний. После сильных ливней было разрушено 46 мостов, оказались разрушены дамбы.
Ситуация в Приморье выявила системные проблемы: неэффективность Росводресурсов, запоздалое реагирование на региональные проблемы и законодательные пробелы в разграничении полномочий между центром и субъектами. В результате были приняты ключевые решения: о расширении региональных полномочий через изменения в законодательстве и создании в Приморье специализированного гидрологического агентства. Дополнительно инициирован проект климатического центра на базе ДВО РАН.