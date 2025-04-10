Не допустить нового «Хануна»: Приморье меняет стратегию борьбы с наводнениями

За 2023−2024 годы расчищено и укреплено более 17 км речных русел в ключевых округах края. На 2025 год запланировано удвоение объемов работ — до 80 км рек за краевой и за федеральный счет с привлечением двух новых земснарядов, что должно значительно снизить риски катастрофических наводнений. Работы уже начаты на реках Спасовка, Орловка, Киевка, Ореховка, Раздольная, Кавалеровка, на карьере в Лесозаводском МО. Во Владивостоке и окрестностях почистили реки Песчанку и Богатую, сейчас техника переброшена на протоку Соленой, затем планируется расчистка на Первой речке и на речке Объяснения.