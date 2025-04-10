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Школьникам Владивостока напомнили расписание итоговых экзаменов в 2025 году

Расписание итоговых экзаменов напоминают школьникам специалисты управления образования. С 23 мая по 23 июня пройдет основной период ЕГЭ, а основной период ОГЭ — с 21 мая по 2 июля.

Источник: РИА "Новости"

Расписание итоговых экзаменов напоминают школьникам специалисты управления образования. С 23 мая по 23 июня пройдет основной период ЕГЭ, а основной период ОГЭ — с 21 мая по 2 июля.

В 11-м классе выпускники в обязательном порядке должны сдать экзамены по русскому и математике — базовой или профильной (в зависимости от потребности обучающегося).

Остальные предметы ученики могут выбрать самостоятельно, отмечает пресс-служба мэрии.

С 2024 года для выпускников, которые остались недовольны своим результатом, появилась возможность пересдать экзамен в тот же год. Это действует как на обязательных предметах, так и по выбору. Однако написать можно только один экзамен, к тому же учитываться будет только последний полученный результат, предыдущий же аннулируется.