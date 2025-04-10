Школьникам Владивостока напомнили расписание итоговых экзаменов в 2025 году

Расписание итоговых экзаменов напоминают школьникам специалисты управления образования. С 23 мая по 23 июня пройдет основной период ЕГЭ, а основной период ОГЭ — с 21 мая по 2 июля.
В 11-м классе выпускники в обязательном порядке должны сдать экзамены по русскому и математике — базовой или профильной (в зависимости от потребности обучающегося).
Остальные предметы ученики могут выбрать самостоятельно, отмечает пресс-служба мэрии.
С 2024 года для выпускников, которые остались недовольны своим результатом, появилась возможность пересдать экзамен в тот же год. Это действует как на обязательных предметах, так и по выбору. Однако написать можно только один экзамен, к тому же учитываться будет только последний полученный результат, предыдущий же аннулируется.