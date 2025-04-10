Школьникам Владивостока напомнили расписание итоговых экзаменов в 2025 году

С 2024 года для выпускников, которые остались недовольны своим результатом, появилась возможность пересдать экзамен в тот же год. Это действует как на обязательных предметах, так и по выбору. Однако написать можно только один экзамен, к тому же учитываться будет только последний полученный результат, предыдущий же аннулируется.