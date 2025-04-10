Директор по персоналу дала рекомендации для успешного поиска работы

Поиск работы может быть сложным и нервозным процессом, но важно помнить, что это часть жизни каждого. Подход к этому должен быть системным и ответственным. Об этом KP.RU рассказала Ольга Этова, директор по организационному развитию и управлению персоналом группы компаний «Медскан».
— Отрабатывайте все варианты, доводите диалоги с рекрутерами до логического завершения. Даже если результат отрицательный, напишите письмо с выражением благодарности и надежды на будущее сотрудничество. Фортуна изменчива, — подчеркнула специалист.
По словам эксперта, искать работу можно через сайты, сообщества, нетворкинг, соцсети и друзей. Она подчеркнула, что важно быть внимательным к разговорам, особенно если в них звучат темы, которые могут быть полезны для вашей карьеры.
Этова рекомендовала не стесняться заявить о себе, если вы услышали что-то интересное и соответствующее вашей профессиональной области. Необходимо работать над своей репутацией, так как она всегда будет работать на вас.