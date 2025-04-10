Жизнь хитрецов усложнится: в Госдуме взялись за сомнительный рынок товаров для нарушения закона

В Госдуме планируют серьезно усложнить жизнь хитрецам, которые предпочитают хитрить и приобретают всевозможные гаджеты для нарушения закона, например, «автогрязь» для скрытия номеров, кастеты и чехлы для маскировки алкоголя. Автор законодательной инициативы — депутат Дмитрий Гусев. Об этом сообщает РБК.
Он предложил добавить в законодательство статью «Продажа товаров, предназначенных для нарушения законодательства», предполагающая наказание за продажу товаров, которые могут быть использованы только для того, чтобы нарушить закон.
«За продажу товаров, предназначенных для нарушения законов, предлагаются штрафы: гражданам — от 1 тыс. до 2 тыс. руб., должностным лицам — от 2 тыс. до 3 тыс. руб., юрлицам — от 10 тыс. до 30 тыс. руб. Также возможна конфискация таких товаров», — пишет издание.
Разработчики уверены, что новые нормы не просто усложнят жизнь нарушителям, но и лучше контролировать рынок сомнительных товаров.
Накануне Госдума приняла закон, который поможет бороться с нелегальной торговлей драгоценными металлами и камнями. Документ сразу прошел второе и третье чтения. Его разработало правительство России. Закон вносит изменения в правила противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
А ранее в России предложили продавать алкоголь только после визита к наркологу.