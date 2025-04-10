Эпидемиолог назвала самые населенные клещами места во Владивостоке — список

С начала сезона активности клещей во Владивостоке уже несколько человек обратились в медучреждения города с присасыванием кровопийц. Главный специалист отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Елена Загней рассказала ИА PrimaMedia о самых населенных клещами местах в городе, где стоит быть наиболее осторожными.
«По итогам прошлого года 7% снятых клещей были зафиксированы на острове Русский. Это территории бухт Рында, Воевода, Лесная, полуостровов Назимова и Саперный. Вторая группа — это пригород Владивостока, в частности лесные массивы, которые не подвергаются акарицидной обработке. Это такие районы, как Седанка, Санаторная, Океанская. На третьем месте — Сад-город, Весенняя, Сахарный ключ. Также клещи встречаются в черте города Владивостока, особенно в лесных массивах. Среди таких мест: район Трудового, Дальхимпрома, а также бухты Щитовая и Горностай», — поделилась собеседница.
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Елена Загней предупредила, что везде, где есть лесные участки и куда люди выходят, не соблюдая меры предосторожности, они рискуют быть атакованными клещами.
«Самое главное — это соблюдение всех мер предосторожности. Клещи, как и мы, хотят выжить, и если мы будем внимательны и осторожны, то сможем минимизировать риски заражения», — подчеркнула она.
Собеседница порекомендовала при выезде на природу выбирать одежду светлых тонов — на такой клеща легче заметить. Брюки следует заправить в носки, застегнуть воротник и надеть головной убор, желательно с капюшоном. Кроме того, важно регулярно, каждые 15−30 минут, осматривать себя, особенно если вы идёте по лесной тропе или находитесь в густом лесу.
В Роспотребнадзоре также советуют использовать специальные репелленты и инсектициды для защиты от клещей. По возвращении домой необходимо тщательно осмотреть одежду и тело, чтобы убедиться, что клещ не прицепился. Если нет возможности сразу постирать одежду, рекомендуется сложить её в пакет и оставить в отдельном месте на некоторое время.