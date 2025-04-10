Эпидемиолог назвала самые населенные клещами места во Владивостоке — список

«По итогам прошлого года 7% снятых клещей были зафиксированы на острове Русский. Это территории бухт Рында, Воевода, Лесная, полуостровов Назимова и Саперный. Вторая группа — это пригород Владивостока, в частности лесные массивы, которые не подвергаются акарицидной обработке. Это такие районы, как Седанка, Санаторная, Океанская. На третьем месте — Сад-город, Весенняя, Сахарный ключ. Также клещи встречаются в черте города Владивостока, особенно в лесных массивах. Среди таких мест: район Трудового, Дальхимпрома, а также бухты Щитовая и Горностай», — поделилась собеседница.