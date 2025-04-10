Тренеры «Локомотива» Никитин и Курьянов высказались о серии с «Авангардом»

«Соперника, я думаю, лучше не придумаешь на второй раунд, просто супер… Я очень рад. У них хорошая линия нападения, хорошая защита. Нужно прикрывать их лидеров, не давать им свободного пространства и самим завершать свои моменты», — высказался Максим Березкин.