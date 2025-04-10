Тренеры «Локомотива» Никитин и Курьянов высказались о серии с «Авангардом»

«Всю подготовку перенесли на самих себя. С уважением к сопернику, но прежде всего ты должен знать, что ты делаешь, что твой товарищ делает, и делать это качественно», — приводит слова Никитина пресс-служба хоккейного клуба.
Также мнением об игре с «ястребами» высказался тренер «Локомотива» Антон Курьянов, который начинал этот сезон в статусе генерального менеджера «Авангарда».
«Каждая отдельная игра будет как шахматы. То есть каждый следующий ход нужно будет предугадывать, взламывать, предлагать что-то свое», — добавил Антон Курьянов.
Отметим, главный тренер «Локомотива» с 1998 по 2005 год играл за «Авангард», Курьянов также провел в омском клубе большую часть своей карьеры.
Мыслями по поводу соперника поделился и нападающий «Локомотива» Максим Березкин.
«Соперника, я думаю, лучше не придумаешь на второй раунд, просто супер… Я очень рад. У них хорошая линия нападения, хорошая защита. Нужно прикрывать их лидеров, не давать им свободного пространства и самим завершать свои моменты», — высказался Максим Березкин.
Напомним, первая игра серии начнется в пятницу, 11 апреля 2025 года, в Ярославле — в 22 часа по омскому времени.