Пермская «Парма» в Санкт-Петербурге крупно проиграла «Зениту»

«Зенит» после этой победы стал победителем регулярного чемпионата, «Парма» занимает седьмое место и уходит в плей-ин. Турнир команд, занявших 7−10-е места, стартует 16 апреля, завершится 19 апреля. В плей-офф выйдут два лучших коллектива.