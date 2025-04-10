Пермская «Парма» в Санкт-Петербурге крупно проиграла «Зениту»

Пермская «Парма» провела предпоследний матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В Санкт-Петербурге пермяков принимал «Зенит». Обе команды показали отменную результативность, в которой больше преуспели хозяева.
«Зенит» победил со счетом 105:90 (27:24, 24:26, 29:27, 25:13). Лидерами в составах команд стали: хозяев — Швед (19 очков + 10 передач), Пойтресс (18), Фрэйзер (17), Жбанов (15), Карасев (13), Бэйкон (13); гостей — Руженцев (29), Уиттакер (21), Нэвелс (21).
«Зенит» после этой победы стал победителем регулярного чемпионата, «Парма» занимает седьмое место и уходит в плей-ин. Турнир команд, занявших 7−10-е места, стартует 16 апреля, завершится 19 апреля. В плей-офф выйдут два лучших коллектива.
Последний матч «регулярки» сезона 2024−2025 «Парма» проведет 12 апреля в Перми против «Астаны». (0+).