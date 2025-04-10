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Омичка взыскала с аэропорта Толмачёво 200 тысяч за испорченный отпуск

В декабре 2023 года женщина поскользнулась на территории аэропорта, но, несмотря на боль в руке, решила продолжить путешествие.

Источник: Om1 Новосибирск

Жительница Омска Наталья отсудила у аэропорта Толмачёво 200 тысяч рублей за травму, полученную перед вылетом в Таиланд, сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

В декабре 2023 года женщина поскользнулась на территории аэропорта, но, несмотря на боль в руке, решила продолжить путешествие. Уже на отдыхе врачи диагностировали перелом лучевой кости, из-за чего отпуск был испорчен.

Аэропорт признан виновным в ненадлежащей уборке территории и обязан выплатить пострадавшей компенсацию. Дополнительно на Толмачёво наложен штраф в 100 тысяч рублей по статье КоАП.