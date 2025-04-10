Агент Асмус поставила точку в скандале со съемками «Склифа»

Асмус выставили со съемочной площадки «Склифа».
Агент российской актрисы Кристины Асмус (настоящее имя — Кристина Мясникова) Мария Нисанова опровергла слухи о скандальном увольнении актрисы с главной роли в сериале «Склиф». По ее словам, последний день съемок прошел в обычном режиме, и никаких конфликтов не возникало. Нисанова подчеркнула, что окончание работы над проектом совпало с плановым завершением съемочного периода.
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«Это изначально запланированный крайний съемочный день, который прошел в штатном режиме. Группа поздравила актрису, ей подарили цветы, сделали фото на память и она с удовольствием поехала за дочерью», — прокомментировала Нисанова. Ее слова передает Super.
Также агент актрисы прокомментировала слухи о вражде на съемочной площадке и изменениях в сценарии. Она уверяет, что никаких конфликтов между Асмус и ее коллегой Матвеем Лыковым не было. Что касается изменений в сценарии, то все подобные действия были бы невозможны без одобрения студии, отметила Нисанова.
Ранее сообщалось, что Асмус отстранили от съемок телесериала «Склиф». Такое решение было принято на фоне неоднократных случаев нарушения артисткой установленного графика работы, а также из-за возникновения конфликтов с другими участниками съемочной команды. Отстранение артистки подтвердил генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.