Агент Асмус поставила точку в скандале со съемками «Склифа»

Также агент актрисы прокомментировала слухи о вражде на съемочной площадке и изменениях в сценарии. Она уверяет, что никаких конфликтов между Асмус и ее коллегой Матвеем Лыковым не было. Что касается изменений в сценарии, то все подобные действия были бы невозможны без одобрения студии, отметила Нисанова.