Врач Маслова: постоянная жажда может быть признаком сахарного диабета

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Елена Маслова рассказала РИА Новости, что постоянное желание пить много воды, особенно в ночное время, и ощущение сухости во рту могут быть признаками сахарного диабета.
«Высокий уровень глюкозы в крови вызывает жажду и частое мочеиспускание, поэтому люди с сахарным диабетом часто испытывают постоянную жажду», — пояснила она.
Кроме того, по словам врача, постоянная жажда может быть связана с анемией — состоянием, при котором в организме не хватает железа.
Среди физиологических причин постоянной жажды — употребление острой или солёной пищи на ужин, сухой воздух в спальне, особенно в отопительный сезон, а также употребление алкоголя или кофеина перед сном, так как они могут вызвать обезвоживание.
Если жажда не проходит и сопровождается такими симптомами, как частое мочеиспускание, головокружение, потеря веса или отёки, необходимо срочно обратиться к врачу, подчеркнула Маслова.
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