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Врач Маслова: постоянная жажда может быть признаком сахарного диабета

Также постоянная жажда может быть связана с анемией состоянием, при котором в организме не хватает железа.
Источник: Аргументы и факты

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Елена Маслова рассказала РИА Новости, что постоянное желание пить много воды, особенно в ночное время, и ощущение сухости во рту могут быть признаками сахарного диабета.

«Высокий уровень глюкозы в крови вызывает жажду и частое мочеиспускание, поэтому люди с сахарным диабетом часто испытывают постоянную жажду», — пояснила она.

Кроме того, по словам врача, постоянная жажда может быть связана с анемией — состоянием, при котором в организме не хватает железа.

Среди физиологических причин постоянной жажды — употребление острой или солёной пищи на ужин, сухой воздух в спальне, особенно в отопительный сезон, а также употребление алкоголя или кофеина перед сном, так как они могут вызвать обезвоживание.

Если жажда не проходит и сопровождается такими симптомами, как частое мочеиспускание, головокружение, потеря веса или отёки, необходимо срочно обратиться к врачу, подчеркнула Маслова.

Ранее сообщалось, что горький шоколад изготавливается из натуральных какао-бобов, насыщенных антиоксидантами, минералами и полезными витаминами, и может оказать положительное влияние на здоровье по сравнению с сахарозаменителями.