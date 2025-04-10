Рейсы в Бэйдайхэ возобновляются из Хабаровска

После длительного перерыва из Хабаровска вновь откроется прямое авиасообщение с одним из популярных морских курортов Китая. Туристическое направление возвращается в расписание впервые с 2019 года. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Авиакомпания «Якутия» запускает чартерные рейсы в Бэйдайхэ — город на берегу Желтого моря, который хорошо знаком дальневосточникам. Первый самолет вылетит из международного аэропорта Хабаровск 23 июня. Перелеты будет выполнять лайнер Sukhoi Superjet 100, рассчитанный на 103 пассажира.
Время в пути — около двух с половиной часов. Рейсы запланированы по понедельникам — с перерывом в две недели. Следующие даты вылета: 7 и 21 июля, 4 и 18 августа. Бэйдайхэ считается курортом с мягким климатом, песчаными пляжами и морским воздухом. Продажа туров открыта в туристических компаниях Хабаровска.