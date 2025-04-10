Рейсы в Бэйдайхэ возобновляются из Хабаровска

Время в пути — около двух с половиной часов. Рейсы запланированы по понедельникам — с перерывом в две недели. Следующие даты вылета: 7 и 21 июля, 4 и 18 августа. Бэйдайхэ считается курортом с мягким климатом, песчаными пляжами и морским воздухом. Продажа туров открыта в туристических компаниях Хабаровска.