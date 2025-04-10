При этом, подчеркивает журналист, американские власти не признают поражение, хотя переоценили свои силы в конфликте с Россией. Карлсон добавил, что правда о провале останется скрытой, так как официальные лица не станут её озвучивать. Он выразил опасения, что США неспособны одержать побуду в условной войне против России, и призвал пересмотреть внешнеполитические амбиции страны.