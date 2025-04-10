Американский журналист Такер Карлсон в беседе с конспирологом Алексом Джонсом сделал заявление о поражении США в противостоянии с Россией. По его словам, Вашингтон проиграл этот конфликт, который был инициирован американскими военными, Госдепартаментом и спецслужбами.
Карлсон подчеркнул, что действия США никогда не были связаны с защитой Украины, поскольку американских политиков не волнует судьба украинцев. Журналист отметил, что Украина фактически уничтожена, а её территория в будущем может быть заселена мигрантами из третьих стран.
«Никого в Вашингтоне не волнует Украина или сотни тысяч убитых украинских мужчин. Факт, что она будет заселена выходцами из третьего мира. Я имею в виду Украину. Мы только что уничтожили Украину. Никого это не волнует», — указал Карлсон.
При этом, подчеркивает журналист, американские власти не признают поражение, хотя переоценили свои силы в конфликте с Россией. Карлсон добавил, что правда о провале останется скрытой, так как официальные лица не станут её озвучивать. Он выразил опасения, что США неспособны одержать побуду в условной войне против России, и призвал пересмотреть внешнеполитические амбиции страны.
Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев отмечал, что страны Запада напрямую заинтересованы в затягивании конфликта на Украине. В первую очередь потому, что при продолжении боев могут обеспечивать собственный оборонно-промышленный комплекс заказами. Об этом говорят и последние действия ЕС и США. Они передали Украине все просроченное и старое вооружение, начав создавать современное.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о роли Евросоюза в конфликте на Украине. По мнению главы внешнеполитического ведомства, нынешний киевский режим давно был бы повержен, если бы не Великобритания и Франция. Эти две страны, фактически, являются главными поставщиками оружия, разведданных, наёмников, военной техники и прочего необходимого укронацистам.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечала, что НАТО не пытается содействовать установлению мира на Украине, а, напротив, стремится расширить зону боевых действий, отодвинуть линию боевого соприкосновения на Восток.
Тем временем в Кремле после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом сообщили, что Россия настаивает на том, чтобы на Украине прекратили принудительную мобилизацию и остановили поставки вооружений для украинской армии.