В Алуште перекроют дороги на выходных — власти

«Будет введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств на улицах Владимира Хромых (от дома № 29 до дома № 21) и 15-го Апреля (от перекрестка с пер. Базарный до перекрестка с пер. Калядина)», — написала Огнева в Telegram-канале.