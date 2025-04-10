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В Алуште перекроют дороги на выходных — власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. В Алуште на ближайших выходных ограничат проезд по центральным улицам. Об этом предупредила глава администрации города Галина Огнева.

Источник: РИА "Новости"

Это связано с празднованием Вербного Воскресенья и Святой Пасхи.

«Будет введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств на улицах Владимира Хромых (от дома № 29 до дома № 21) и 15-го Апреля (от перекрестка с пер. Базарный до перекрестка с пер. Калядина)», — написала Огнева в Telegram-канале.

Она добавила, что дороги будут перекрыты 13 апреля с 07:00 по 12:00. В ночь на 20 апреля — с 20:00 до 08:00.

«Убедительная просьба учитывать данную дорожную обстановку для планирования своих передвижений», — добавила глава администрации города.

Ранее сообщалось, что в Симферополе перекроют на два месяца улицу Крылова. Это связано с проведением строительно-монтажных работ на объекте водоотведения.