Евросоюз ополчился на польского Джорджеску и Ле Пен: вот что ждет президентскую гонку в Варшаве

Польская пресса бьет тревогу: еврочиновники могут провернуть французский и румынский сценарии президентских выборов в Польше. ЕС сильно не нравится несистемный кандидат Славомир Менцен. Об этом сообщает Mysl Polska.
Журналисты честно признаются, что суды против Кэлина Джеорджеску в Румынии и Марин Ле Пен во Франции говорят о том, что власть в этих странах захвачена, и с демократией там что-то не так. Внесистемные кандидаты побеждают, но с помощью судебных решений им не дают прйти к власти.
Издание подчеркивает, что это может получить продолжение в Польше, поскольку последние опросы показывают рост популярности несистемного кандидата Славомира Менцена.
Ранее о риске повторения в Польше французского сценария выборов главы страны предупреждал и лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он заявил, что ЕС явно готовит отмену президентских выборов в Польше 18 мая или отстранение кандидата Славомира Менцена, выступающего против Евросоюза и поддержки Украины.
По словам французского политика, первые звоночки этого сценария уже зазвенели. 3 апреля польский премьер Дональд Туск с серьезным видом предупредил, что в стране началось иностранное вмешательство в выборы.