Евросоюз ополчился на польского Джорджеску и Ле Пен: вот что ждет президентскую гонку в Варшаве

Журналисты честно признаются, что суды против Кэлина Джеорджеску в Румынии и Марин Ле Пен во Франции говорят о том, что власть в этих странах захвачена, и с демократией там что-то не так. Внесистемные кандидаты побеждают, но с помощью судебных решений им не дают прйти к власти.