Дороги для жизни. В Башкирии к 2030 году проложат новые автомагистрали.

В России утвердили план дорожной деятельности на ближайшие 6 лет. Он предусматривает строительство и реконструкцию более 3,7 тыс. км федеральных и региональных дорог, в том числе проходящих по Башкирии. В дополнение к федеральному плану в республике утверждена программа развития дорожной инфраструктуры до 2030 года, предусматривающая увеличение доли дорог в нормативном состоянии до 85%. О том, какие автомагистрали в ближайшем будущем появятся в Башкирии, насколько достижимы цели — в материале «Башинформа».
Планы на шестилетку
Федеральный план мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2025—2030 годы отменяет ранее действовавший аналогичный план на 2024−2028 годы. Объекты, заложенные в прежнем плане, войдут в новый, вместе с этим существенно вырастет финансирование: с 5,6 трлн рублей до 9,2 трлн рублей. По словам заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, план определяет, каким будет дорожный каркас страны в ближайшие годы. Впервые горизонт планирования расширен до 6 лет, что, по словам вице-премьера, позволит повысить эффективность реализации проектов и синхронизировать задачи, поставленные в рамках комплексного нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Дорожный план нужен для того, чтобы все работало комплексно, для широкого понимания всей ситуации. Людям неважно, на чьем балансе находится дорога — федеральная она, региональная или муниципальная. Они хотят из точки А в точку Б доехать по хорошим дорогам, быстро и безопасно.
Результатом реализации программы должно стать приведение в нормативное состояние 85% федеральных дорог (речь идет о 64 тыс. км), 60% региональных дорог и примерно 92 тыс. дорог в агломерациях. Ожидается, что граждане получат более комфортные условия для передвижения, хорошие дороги положительно повлияют на экономику регионов, а в целом все это приведет к повышению качества жизни.
Актуальный план предусматривает обновление дорожной инфраструктуры Башкирии. Так, в 2025 году завершится реконструкция обхода населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново (всего 68 км) на трассе М-7 «Волга». В 2026 году планируется завершить реконструкцию на участках трассы М-5 «Урал» (км 1280−1300; км 1300−1312; км 1375−1401) и М-7 (км 1310+910-км 1321+500; км 1231+52 — км 1251+773). В 2027—2028 годах ожидается реконструкция участка М-5 на подъезде к Уфе (км 0+410 — км 0+750). Предусмотрены также установка акустических экранов, остановочных пунктов на трассе Р-240 и другие мероприятия.
Реальные цели
В марте 2025 года приказом минтранса Башкирии утверждена республиканская программа дорожной деятельности на 2025−2030 годы. Она, как и федеральный план, предусматривает приведение в нормативное состояние 85% дорог (в 2024 году этот показатель в регионе составлял более 67%).
Республиканская программа предусматривает, помимо строительства и ремонта дорог между населенными пунктами, реконструкцию мостов и путепроводов, обустройство освещения, ремонт водопропускных труб, организацию пунктов весового контроля. В целом планируется ремонт 985 км дорог опорной сети, а также завершение масштабных проектов: строительства «Южных ворот» Уфы, расширение трассы Р-240 на обходе Стерлитамака, соединение Восточного выезда с Р-240, подъездом к М-12 «Восток» через улицу имени Города Галле. Напомним, эти цели поставил во время вступления в должность Глава Башкирии Радий Хабиров в сентябре 2024 года.
Мы хорошо понимаем, что наших жителей волнует состояние не только стратегических и крупных трасс, но и, в первую очередь, ближайших к ним межмуниципальных и местных дорог — до их села, дома. Не все они находятся в удовлетворительном состоянии, что вызывает справедливые нарекания людей.
Глава региона поручил также увеличивать созданный для решения дорожных проблем Фонд «фонящих» дорог на 1 млрд рублей (на тот момент он насчитывал 4,5 млрд рублей), чтобы к 2030 году он насчитывал 9,5 млрд рублей.
По мнению сотрудника НИИ автомобильного транспорта Олега Арефьева, вышеназванные цели, стоящие перед республикой, осуществимы, однако «нормативное состояние» дорог — показатель весьма условный, хотя бы потому, что требования к нормативному состоянию дорог разных категорий отличаются. В зависимости от преобладания видов дорог показатели в разных регионах будут отличаться.
«Мы не знаем реального нормативного состояния, есть цифры, которые фигурируют в отчетах. Если мы хотим знать точные значения, нужно, чтобы специалисты обследовали все дороги. Но это вовсе не значит, что в Башкирии дороги хуже, чем в других регионах», — рассказал «Башинформу» эксперт.
Олег Арефьев считает, что Башкирии вполне по силам реализация крупных дорожных проектов.
Все исполнимо, не так важно стремиться к цифрам, главное, обозначить приоритетные направления и работать над этим. Насколько я понимаю, средства на это у республики есть. «Южные ворота», Восточный выезд нужны Уфе, ведь они позволят городу расти и развиваться.
Текущие задачи
В опубликованном в прошлом году рейтинге российских регионов по качеству дорог Башкирия заняла 17-ю строчку и стала первой среди регионов ПФО. Неплохой результат, учитывая, что в республике одна из наиболее протяженных сетей автодорог. Положительную динамику развития республики, в том числе в дорожной сфере подтвердил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, в июле 2024 года побывавший в Башкирии. Он отметил, что республика стабильно находится в «зеленой зоне», выполняя все планы.
За последние 6 лет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Башкирии отремонтировали, реконструировали и построили более 1760 км дорог и около 1500 погонных метров мостов. Работы велись в Кармаскалинском, Кушнаренковском, Уфимском, Благовещенском, Чишминском, Иглинском районах и городе Уфе в Уфимской агломерации, в Ишимбайском, Стерлитамакском районах, а также в Стерлитамаке, Салавате и Ишимбае, а также на трассах, входящих в опорную дорожную сеть.
«Одномоментно привести все дороги в нормативное состояние невозможно. При этом Радий Хабиров открыто говорит о существующих проблемах, замечания и предложения жителей республики по улучшению качества дорог отрабатываются и решаются», — считает председатель Республиканской организации Башкортостана Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Марат Давлетшин.
Со сходом снега и наступлением полноценной весны вновь обнажились дорожные проблемы в виде ям и выбоин. В Башкирии оперативно устраняют дефекты дорожного полотна. До 1 мая ямы оцифруют, а ремонт, по данным минтранса, завершится до 15 июня.
Всего в 2025 году в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в республике отремонтируют порядка 486 км дорог и 10 искусственных сооружений. Работы запланированы в Абзелиловском, Альшеевском, Архангельском, Белорецком, Благоварском, Буздякском, Баймакском, Зилаирском, Иглинском, Караидельском, Кармаскалинском, Краснокамском, Кугарчинском, Мишкинском, Нуримановском, Чишминском, Салаватском, Стерлибашевском и других районах. Это больше, чем в 2024 году, когда привели в нормативное состояние 212 км дорог и 199 погонных метров мостов.
Как следует из недавнего отчета правительства Башкирии, для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры прорабатывается привлечение федерального финансирования на строительство новых мостов — Южного обхода в Кузнецовском затоне, мостовых переходов в створе улицы Интернациональной и от улицы Революционной до примыкания к трассе Р-240.