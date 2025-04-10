Дороги для жизни. В Башкирии к 2030 году проложат новые автомагистрали.

В России утвердили план дорожной деятельности на ближайшие 6 лет. Он предусматривает строительство и реконструкцию более 3,7 тыс. км федеральных и региональных дорог, в том числе проходящих по Башкирии. В дополнение к федеральному плану в республике утверждена программа развития дорожной инфраструктуры до 2030 года, предусматривающая увеличение доли дорог в нормативном состоянии до 85%. О том, какие автомагистрали в ближайшем будущем появятся в Башкирии, насколько достижимы цели — в материале «Башинформа».