В Иркутской области устанавливают надбавку к пенсиям за уход за инвалидами

Напомним, надбавка для страховых пенсий составляет 1 287 рублей для южных территорий и 1 673 — для северных. Если речь идет о социальных пенсиях, то сумма с 1 апреля равняется 1 652 рублям (юг) и 1 790 (север). Начиная с этого года, размер выплаты индексируется в том же порядке, что и пенсия.