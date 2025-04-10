В Иркутской области устанавливают надбавку к пенсиям за уход за инвалидами

Жители Приангарья, присматривающие за людьми с инвалидностью, могут получить надбавку к пенсиям. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального Фонда России по Иркутской области, с начала 2025 года данным правом воспользовались более 89 тысяч сибиряков.
— Ранее выплата назначалась по заявлению неработающего трудоспособного человека, который ухаживал за человеком с инвалидностью первой группы или пенсионером старше 80 лет. C 1 января 2025 установление надбавки осуществляется в автоматическом режиме. Предоставлять сведения о человеке, который ухаживает за пенсионером, также не нужно, — прокомментировал управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.
Напомним, надбавка для страховых пенсий составляет 1 287 рублей для южных территорий и 1 673 — для северных. Если речь идет о социальных пенсиях, то сумма с 1 апреля равняется 1 652 рублям (юг) и 1 790 (север). Начиная с этого года, размер выплаты индексируется в том же порядке, что и пенсия.
Важно отметить, что если вы трудоспособны и продолжаете присматривать за нуждающимся, то периоды ухода будут учтены в страховой стаж в размере 1,8 ИПК за полный год. Для этого уже необходимо подать заявление — сделать это можно в клиентской службе Отделения СФР.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске у 539 человек выявили отклонения во время «Ярмарки здоровья».