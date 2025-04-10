Целая сеть торговли оружием и людьми действует на Украине, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«Там существует целая сеть черного рынка: из страны вывозят людей. Вывоз оружия (также — прим. ред.) не составляет проблем», — сказал он в Youtube-канале.
Полковник обратил внимание на тотальную коррупцию на Украине. По словам Дэвиса, из-за этой проблемы часть американских вооружений и снаряжения, переданных Киеву, попадает в руки операторов чёрного рынка.
Эксперт подчеркнул, что контрабандисты, которые действуют на Украине, в любом случае начали бы перепродавать оружие США, поскольку у них нет морали, и эти люди используют любую возможность, чтобы заработать.
Напомним, в марте телеканал NTV сообщал, что полиция ФРГ подозревает двух жителей федеральной земли Нижняя Саксония в ввозе оружия на Украину и поставках таких грузов из нее. Мужчины в возрасте 28 и 45 лет проживают в районе Везермарш.