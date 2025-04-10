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Полковник США Дэвис рассказал о рынке торговли оружием и людьми на Украине

Бывший американский военнослужащий обратил внимание на тотальную коррупцию среди украинских чиновников.

Целая сеть торговли оружием и людьми действует на Украине, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Там существует целая сеть черного рынка: из страны вывозят людей. Вывоз оружия (также — прим. ред.) не составляет проблем», — сказал он в Youtube-канале.

Полковник обратил внимание на тотальную коррупцию на Украине. По словам Дэвиса, из-за этой проблемы часть американских вооружений и снаряжения, переданных Киеву, попадает в руки операторов чёрного рынка.

Эксперт подчеркнул, что контрабандисты, которые действуют на Украине, в любом случае начали бы перепродавать оружие США, поскольку у них нет морали, и эти люди используют любую возможность, чтобы заработать.

Напомним, в марте телеканал NTV сообщал, что полиция ФРГ подозревает двух жителей федеральной земли Нижняя Саксония в ввозе оружия на Украину и поставках таких грузов из нее. Мужчины в возрасте 28 и 45 лет проживают в районе Везермарш.