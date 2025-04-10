В Волжском проезд подорожал с 35 до 50 рублей

Как сообщает ИА «Высота 102», поездка в муниципальном общественном транспорте теперь стоит 50 рублей вместо прежних 35 рублей.
За муниципальным транспортным предприятием стоимость проезда повысят и частные перевозчики. Эта волнующая тема продолжает живо обсуждается в соцсетях. Волжане возмущены резким подорожанием проезда и даже организовали петицию с призывом к городским властям отменить это непопулярное решение.
Ранее власти городского округа Волгоградской области заявляли о плачевном состоянии общественного транспорта, высокой себестоимости проезда на изношенных трамваях и автобусах и жаловались на отсутствие финансовой помощи из областного бюджета. Решение проблем с транспортом чиновники перенесли на плечи волжан — стоимость проезда выросла сразу почти на 40%.