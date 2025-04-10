В МВД раскрыли схему хищения денег с помощью фейковых полисов ОСАГО

Мошенники начали активно использовать подделки сайтов известных страховых компаний для обмана граждан при покупке полисов ОСАГО. В МВД уточнили, что злоумышленники регистрируют домены, содержащие слово osago или схожие с названиями реальных страховых фирм, чтобы ввести пользователей в заблуждение.
На таких сайтах размещается фишинговая копия официального ресурса, где потенциальному покупателю предлагается заполнить анкету с личной информацией. После этого человека просят оплатить электронный полис банковской картой. На этом этапе мошенники получают доступ к полным данным карты, включая CVV-код.
Как отмечается в материалах МВД, на финальном этапе обмана пользователя направляют на поддельную страницу оплаты, где ему предлагают ввести одноразовый код, присланный банком для подтверждения операции. Таким образом, преступники получают возможность полностью контролировать карту жертвы.
Ранее в МВД рассказали, что в 2025 году мошеннические колл-центры активно осваивают новую схему с использованием NFC-датчика смартфона, который может сканировать карту через прикладывание (Near Field Communication — «коммуникация ближнего поля»).