В МВД раскрыли схему хищения денег с помощью фейковых полисов ОСАГО

Мошенники начали активно использовать подделки сайтов известных страховых компаний для обмана граждан при покупке полисов ОСАГО. В МВД уточнили, что злоумышленники регистрируют домены, содержащие слово osago или схожие с названиями реальных страховых фирм, чтобы ввести пользователей в заблуждение.