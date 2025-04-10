Правила техосмотра автомобилей в Татарстане: что нужно знать

Перед началом осмотра оператор проверяет соответствие VIN-номера машины и других идентификационных номеров (кузова, рамы и т. д. ) данным в документах. В случае несоответствия или отсутствия номеров техосмотр не будет проведен, а информация о нарушении будет передана в ЕАИС, доступную для страховщиков и правоохранительных органов. Если все данные совпали, водитель оплачивает услугу и процесс проверки начинается.