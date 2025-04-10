Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правила техосмотра автомобилей в Татарстане: что нужно знать

Правила техосмотра это регламент проведения экспертизы автомобилей с целью выявления возможных неисправностей. Какие изменения были введены для прохождения проверки в Татарстане и в чем состоит сама процедура ТО в материале Татар-информа.

Источник: ИА Татар-информ

Правила техосмотра транспортных средств.

Техосмотр автомобилей — это процедура, регулирующая проверку технического состояния транспортного средства с целью выявления возможных неисправностей.

Частота прохождения техосмотра.

По установленным правилам, новые легковые автомобили, малотоннажные грузовики (до 3,5 тонны) и мотоциклы освобождены от техосмотра в первые четыре года. Транспортные средства, возраст которых составляет от 4 до 10 лет, должны проходить осмотр каждые два года. Автомобили старше 10 лет должны проходить проверку ежегодно.

Для транспортных средств, задействованных в специфической деятельности (легковые такси, автобусы, грузовики массой более 3,5 тонны), техосмотр обязателен ежегодно в первые 5 лет, а после — дважды в год.

Процедура прохождения техосмотра.

С 2025 года все автолюбители обязаны пройти техосмотр в пункте ТО, независимо от региона регистрации автомобиля или места проживания водителя. Для прохождения проверки необходимо предъявить гражданский паспорт и один из документов на транспортное средство (ПТС, СТС или иной идентифицирующий документ).

Перед началом осмотра оператор проверяет соответствие VIN-номера машины и других идентификационных номеров (кузова, рамы и т. д.) данным в документах. В случае несоответствия или отсутствия номеров техосмотр не будет проведен, а информация о нарушении будет передана в ЕАИС, доступную для страховщиков и правоохранительных органов. Если все данные совпали, водитель оплачивает услугу и процесс проверки начинается.

До начала процедуры производится фотофиксация, а по завершении — еще одна. На снимках должны быть видны номерной знак, дата и геолокация. Фото хранятся минимум 5 лет.

В ходе техосмотра специалисты проверяют работу тормозной системы, рулевого управления, световых приборов, стеклоочистителей и стеклоомывателей, а также оценивают состояние шин и колесных дисков.

По результатам техосмотра выдается диагностическая карта, подписанная экспертом, который проводил проверку.

Особенности техосмотра для грузовых автомобилей.

Для грузовых автомобилей с массой более 3,5 тонны техосмотр обязателен ежегодно до 5 лет, а после — дважды в год.

Особенности техосмотра автобусов.

С 1 марта 2021 года при техосмотре автобусов обязательно присутствие сотрудника ГИБДД. Владельцы автобусов должны подать заявку на осмотр оператору, аккредитованному для категории транспортных средств М2 и М3. Подача заявки производится не позднее чем за 5 рабочих дней до проведения проверки.

Изменения в 2025 году.

С 2025 года вводится обязательная электронная фиксация данных о прохождении техосмотра. Все результаты автоматически заносятся в единую государственную информационную систему, что упрощает контроль и исключает возможность фальсификации документов. Электронная система позволяет владельцам машин и компаниям с автопарками оперативно отслеживать состояние транспортных средств и своевременно проводить необходимые техобслуживания.