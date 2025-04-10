Аварийную ливнёвку на Красном пути в Омске уберут к осени

Руководитель Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Антон Глебов в эфире программы на телеканале ГТРК «Иртыш» сообщил, что в порядок ливнёвку приведут к осени. В строительный период здесь планируется установить бортовой камень и систему водоотведения. За семь лет эксплуатации лотки для воды на этом участке износились и не справляются с нагрузкой, что является причиной подмыва грунта.