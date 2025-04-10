Аварийную ливнёвку на Красном пути в Омске уберут к осени

Ливнёвку на Красном Пути в Омске починят к сентябрю. Речь идёт об опасном участке на магистрали между Омским аграрным университетом и остановкой «Дворец творчества» по направлению к городку Нефтяников. Из-за проседания ливнёвки в яму на этом участке несколько раз проваливались автобусы с пассажирами.
Руководитель Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Антон Глебов в эфире программы на телеканале ГТРК «Иртыш» сообщил, что в порядок ливнёвку приведут к осени. В строительный период здесь планируется установить бортовой камень и систему водоотведения. За семь лет эксплуатации лотки для воды на этом участке износились и не справляются с нагрузкой, что является причиной подмыва грунта.
Напомним, в октябре прошлого года в яму съехал автобус. Тогда никто не пострадал. Позже ситуация повторилась. В ноябре на участке установили временные ограждения.
Ранее прокуратура Омской области опубликовала решение суда, которое обязывает администрацию Омска привести в порядок всю ливневую канализацию в городе.