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Аварийную ливнёвку на Красном пути в Омске уберут к осени

Участок между аграрным университетом и Дворцом творчества опасен как для легковых авто, так и для общественного транспорта.

Источник: Freepik

Ливнёвку на Красном Пути в Омске починят к сентябрю. Речь идёт об опасном участке на магистрали между Омским аграрным университетом и остановкой «Дворец творчества» по направлению к городку Нефтяников. Из-за проседания ливнёвки в яму на этом участке несколько раз проваливались автобусы с пассажирами.

Руководитель Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Антон Глебов в эфире программы на телеканале ГТРК «Иртыш» сообщил, что в порядок ливнёвку приведут к осени. В строительный период здесь планируется установить бортовой камень и систему водоотведения. За семь лет эксплуатации лотки для воды на этом участке износились и не справляются с нагрузкой, что является причиной подмыва грунта.

Напомним, в октябре прошлого года в яму съехал автобус. Тогда никто не пострадал. Позже ситуация повторилась. В ноябре на участке установили временные ограждения.

Ранее прокуратура Омской области опубликовала решение суда, которое обязывает администрацию Омска привести в порядок всю ливневую канализацию в городе.