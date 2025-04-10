За здоровье нации: В Госдуме предложили ввести самозапрет для россиян на покупку алкоголя

Здоровый образ жизни — это одна из главных национальных целей, о важности которой неоднократно говорил и президент России Владимир Владимирович Путин. И тот, кто хотел бы избежать ненужных соблазнов, сможет ввести самозапрет и ограничить себя от таких покупок.