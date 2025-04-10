Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За здоровье нации: В Госдуме предложили ввести самозапрет для россиян на покупку алкоголя

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов в беседе с Life.ru заявил о планах выступить с инициативой введения системы самозапрета на приобретение алкогольной продукции. Парламентарий отметил успешный опыт применения аналогичного механизма для кредитных продуктов.

Источник: Life.ru

Хамитов подчеркнул, что новая мера будет способствовать достижению национальных целей в области здорового образа жизни.

Здоровый образ жизни — это одна из главных национальных целей, о важности которой неоднократно говорил и президент России Владимир Владимирович Путин. И тот, кто хотел бы избежать ненужных соблазнов, сможет ввести самозапрет и ограничить себя от таких покупок.

Амир Хамитов.

Депутат Госдумы от партии «Новые люди».

Парламентарий также предложил альтернативу покупке алкогольной продукции. Можно потратить деньги на посещение фитнес-зала или спортивной площадки — это принесёт двойную пользу.

«Улучшится здоровье и конкретных людей, и населения страны в целом», — заявил он.

Напомним, что 1 марта в России начал действовать механизм самозапрета на получение кредитов, направленный на борьбу с мошенниками. В Минцифры объясняли, как подключить его на кредиты и микрозаймы.