За здоровье нации: В Госдуме предложили ввести самозапрет для россиян на покупку алкоголя

Хамитов подчеркнул, что новая мера будет способствовать достижению национальных целей в области здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни — это одна из главных национальных целей, о важности которой неоднократно говорил и президент России Владимир Владимирович Путин. И тот, кто хотел бы избежать ненужных соблазнов, сможет ввести самозапрет и ограничить себя от таких покупок.
Амир Хамитов.
Депутат Госдумы от партии «Новые люди».
Парламентарий также предложил альтернативу покупке алкогольной продукции. Можно потратить деньги на посещение фитнес-зала или спортивной площадки — это принесёт двойную пользу.
«Улучшится здоровье и конкретных людей, и населения страны в целом», — заявил он.
Напомним, что 1 марта в России начал действовать механизм самозапрета на получение кредитов, направленный на борьбу с мошенниками. В Минцифры объясняли, как подключить его на кредиты и микрозаймы.