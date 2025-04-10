10 видов чая, которые заставят вас забыть про кофе: что пить, когда взлетели цены на арабику

Листья дерева падуб парагвайский, из которых готовят мате, содержат матеин — вещество, родственное кофеину, но с более мягким и продолжительным действием. В Аргентине, Уругвае и Парагвае мате — национальный напиток, который пьют из специальных калебасов через металлическую трубочку — бомбилью. Эффект от мате описывают как «ясную голову» и «готовность к действию». Многие отмечают, что бодрость от мате наступает постепенно и длится до 5 часов, в отличие от кофейного «удара» с последующим спадом. Особенно ценно, что мате не вызывает усиленного сердцебиения и при этом подавляет аппетит — что делает его идеальным напитком для тех, кто следит за весом. Кстати, мате очень любил Че Гевара.