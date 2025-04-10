В Уфе высадят 203 липы за 18 млн рублей

Всего требуется 65 саженцев сортовой мелколистной и 75 — крупнолистной липы и 63 —европейской липы. Они должны быть высажены в разных местах столицы Башкирии, в течение двух дней после получения заявки от заказчика, управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации города. Высаживать их нужно с комом земли, желательно в пасмурные дни или в вечерние и утренние часы, а после посадки — полить.