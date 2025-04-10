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В Уфе высадят 203 липы за 18 млн рублей

Администрация Уфы ищет подрядчика высадки 203 лип, сообщается на сайте госзакупок.

Источник: Калининград.Ru

Начальная цена контракта составляет 18,3 млн руб., деньги выделит бюджет города. Аукцион назначен на 18 апреля.

Всего требуется 65 саженцев сортовой мелколистной и 75 — крупнолистной липы и 63 —европейской липы. Они должны быть высажены в разных местах столицы Башкирии, в течение двух дней после получения заявки от заказчика, управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации города. Высаживать их нужно с комом земли, желательно в пасмурные дни или в вечерние и утренние часы, а после посадки — полить.