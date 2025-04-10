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Музыка вместо звонков прозвучит в школах Хабаровского края в честь Дня космонавтики

Акция «Мелодии вместо звонков» приурочена ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля.

Источник: РИА "Новости"

В преддверии знаменательной даты в школах вместо традиционных звонков будут звучать фрагменты популярных песен о космосе: «Трава у дома», «Прекрасное далеко», «Надежда», «Притяжение Земли» и другие.

«День космонавтики — хороший повод напомнить школьникам о великих достижениях нашей страны. Мы стремимся, чтобы изучение ключевых событий истории было не только полезным, но и интересным. Этому способствует и проект “Мелодии вместо звонков”, который получил большую популярность у школьников. Он знакомит учащихся с известными музыкальными произведениями и важными историческими датами», — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Проект «Мелодии вместо звонков» реализует минпросвещения РФ совместно со Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий.