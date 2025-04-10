Музыка вместо звонков прозвучит в школах Хабаровского края в честь Дня космонавтики

«День космонавтики — хороший повод напомнить школьникам о великих достижениях нашей страны. Мы стремимся, чтобы изучение ключевых событий истории было не только полезным, но и интересным. Этому способствует и проект “Мелодии вместо звонков”, который получил большую популярность у школьников. Он знакомит учащихся с известными музыкальными произведениями и важными историческими датами», — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.