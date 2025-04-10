Больше всего пенсионеров работает в промышленности и образовании

Еще в действующей по республике сети из 146 территориальных центров соцобслуживания населения создаются для пенсионеров кружки и клубы по интересам, организуются мероприятия. В них же пенсионеры вовлекаются в волонтерство. При этих центрах на данный момент насчитывается около 5 тысяч людей в возрасте старше 65 лет.