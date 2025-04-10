Больше всего пенсионеров работает в промышленности и образовании

В Министерстве труда и социальной защиты сказали, что в Беларуси больше всего пенсионеров работают в промышленности и образовании. Об этом замначальника управления социальной поддержки, опеки и попечительства главного управления социального обслуживания и социальной помощи Минтруда Галина Лазаренко рассказала на СТВ.
Представитель ведомства отметила, что более 459 тысяч белорусов продолжают трудовую деятельность, выйдя на пенсию. Причем больше всего пенсионеров трудится в: промышленности (23%), образовании (21%), здравоохранении и социальном обслуживании (16%), торговле и сельском хозяйстве (9,7%).
Еще в действующей по республике сети из 146 территориальных центров соцобслуживания населения создаются для пенсионеров кружки и клубы по интересам, организуются мероприятия. В них же пенсионеры вовлекаются в волонтерство. При этих центрах на данный момент насчитывается около 5 тысяч людей в возрасте старше 65 лет.
— Они обучают сверстников компьютерной грамотности, финансовой безопасности, оказывают социальную поддержку одиноким на дому и в социальных пансионатах. Еще пенсионеры занимаются патриотическим воспитанием молодежи, — резюмировала Лазаренко.
Кстати, ранее Минтруда сообщало, что 10 тысяч белорусов вышли на работу после отмены пенсионных ограничений.
А Минфин высказался о деньгах с республиканского субботника 12 апреля.