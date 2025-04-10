Начало сезона клещей фиксируют в Хабаровском крае

В регионе сохраняется стабильная санитарная обстановка. Однако врачи напоминают, что с приходом тепла в крае начался сезон активности клещей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На данный момент зарегистрированы четыре обращения по поводу укусов клещей. Все случаи произошли в Хабаровске и его окрестностях. Несмотря на небольшое количество жалоб, специалисты советуют уже сейчас соблюдать меры предосторожности — надевать закрытую одежду, использовать репелленты и тщательно осматривать себя после прогулок.
Также в крае продолжается вакцинация от клещевого энцефалита. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства. Детям до 17 лет иммуноглобулин после укуса клеща вводят бесплатно.
Показатели по кишечным инфекциям и ОРВИ остаются в пределах нормы. Заболеваемость не превышает эпидпорог по всем возрастным группам.