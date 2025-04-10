Начало сезона клещей фиксируют в Хабаровском крае

На данный момент зарегистрированы четыре обращения по поводу укусов клещей. Все случаи произошли в Хабаровске и его окрестностях. Несмотря на небольшое количество жалоб, специалисты советуют уже сейчас соблюдать меры предосторожности — надевать закрытую одежду, использовать репелленты и тщательно осматривать себя после прогулок.