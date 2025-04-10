Под Омском из-за половодья перекрыли трассу Оконешниково — Черлак

В 17 часов 9 апреля омские власти перекрыли автодорогу Оконешниково — Черлак. Напомним, использование трасс приходится запрещать из-за паводка в целях безопасности.
«Запрет движения распространяется на все виды автотранспортных средств. Ориентировочное время окончания ограничений — 11 апреля в 15:00 (местное время). Планируйте свои поездки заранее», — обратились к местным жителям представители Минтранса региона.
Ранее «КП Омск» рассказала о перекрытии 32 трасс из-за снижения несущей способности их дорожного полотна.