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Под Омском из-за половодья перекрыли трассу Оконешниково — Черлак

Курсировать там запретили всем видам транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В 17 часов 9 апреля омские власти перекрыли автодорогу Оконешниково — Черлак. Напомним, использование трасс приходится запрещать из-за паводка в целях безопасности.

«Запрет движения распространяется на все виды автотранспортных средств. Ориентировочное время окончания ограничений — 11 апреля в 15:00 (местное время). Планируйте свои поездки заранее», — обратились к местным жителям представители Минтранса региона.

Ранее «КП Омск» рассказала о перекрытии 32 трасс из-за снижения несущей способности их дорожного полотна.