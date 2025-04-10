Создана установка для возведения свай, в том числе внутри промобъектов

САРАТОВ, 10 апреля. /ТАСС/. Ученые в Саратове разработали уникальное оборудование для возведения буронабивных свай. Благодаря небольшим габаритам и массе разработка позволяет работать, в частности, внутри промышленных зданий, сообщили ТАСС в пресс-службе Саратовского государственного технического университета им. Ю. А. Гагарина (СГТУ).
Оборудование, отвечающее всем современным требованиям строительства, создано при сотрудничестве ученых вуза с сотрудниками предприятия «Геотехника-С».
«Основные характеристики — высокая производительность и модульность конструкции рабочего оборудования, что позволяет работать внутри промышленных зданий. Данная машина оснащена раздвижным гусеничным шасси, позволяющим изменять ширину колеи, что делает ее устойчивой на строительной площадке. В сложенном состоянии машину можно перебазировать без каких-либо согласительных документов, так как она соответствует требованиям перебазировки грузов по дорогам общего пользования», — приводятся слова одного из авторов проекта Алексея Колесникова.
Об уникальности разработки.
Как пояснили в вузе, разработка отличается небольшими габаритами и массой. Подобное преимущество редко встречается у конкурентных моделей. В основном все установки обладают большой массой, из-за чего и возникают трудности при перевозке с одной строительной площадки на другую.
Оборудование позволяет изготавливать буронабивные сваи по технологии непрерывного полого шнека, которые достигают в диаметре 800 мм и могут устанавливаться на глубину 15 метров. Такая технология применяется в гражданском и промышленном строительстве, особенно в стесненных условиях.
Установка создана на базе отечественного экскаватора с максимальным использованием российских комплектующих. Как отметили в пресс-службе, машина успешно прошла испытания в реальных условиях строительной площадки. Разработчики уверены, что создание подобного оборудования в целях импортозамещения и развития технологического суверенитета РФ позволит повысить темпы строительства фундаментов на буронабивных сваях.
Авторами и разработчиками проекта стали доцент кафедры «Инженерная геометрия и основы САПР» Института машиностроения, материаловедения и транспорта СГТУ Алексей Колесников, генеральный директор ЗАО «Геотехника-С» Вадим Фролов, исполнительный директор Алексей Бондаревский, технический директор Юрий Бровиков, инженер-механик предприятия, старший преподаватель кафедры «Инженерная геометрия и основы САПР» Евгений Бойков.