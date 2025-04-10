Создана установка для возведения свай, в том числе внутри промобъектов

«Основные характеристики — высокая производительность и модульность конструкции рабочего оборудования, что позволяет работать внутри промышленных зданий. Данная машина оснащена раздвижным гусеничным шасси, позволяющим изменять ширину колеи, что делает ее устойчивой на строительной площадке. В сложенном состоянии машину можно перебазировать без каких-либо согласительных документов, так как она соответствует требованиям перебазировки грузов по дорогам общего пользования», — приводятся слова одного из авторов проекта Алексея Колесникова.