Очередную нелегальную торговлю остановили на Спортивном рынке во Владивостоке

Ранее в социальных сетях и СМИ писали, что на одном из прилавков Спортивного рынка продают необычную для Приморского края рыбу — гигантского желтопёрого тунца и тропическую корифену. В Японском море эти виды водятся, но в промышленных масштабах их добыча не ведётся. Продавец уверял корреспондентов «Новостей Vl.ru», что рыбу «везли к себе китайцы, но что-то не получилось», и она досталась местным перекупщикам, и продавцы не знают, где эта рыба вообще была выловлена.