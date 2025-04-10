Очередную нелегальную торговлю остановили на Спортивном рынке во Владивостоке

Ранее в социальных сетях и СМИ писали, что на одном из прилавков Спортивного рынка продают необычную для Приморского края рыбу — гигантского желтопёрого тунца и тропическую корифену. В Японском море эти виды водятся, но в промышленных масштабах их добыча не ведётся. Продавец уверял корреспондентов «Новостей Vl.ru», что рыбу «везли к себе китайцы, но что-то не получилось», и она досталась местным перекупщикам, и продавцы не знают, где эта рыба вообще была выловлена.
Публикации о необычном ассортименте на Спортивном рынке привлекли внимание прокуратуры, заподозрившей, что документов на редкую рыбу у торговцев не окажется. Подозрения оказались оправданными. У предпринимателя изъяли 115 кг «тунца» и почти 4 кг «трепанга», так как товар не имел маркировки, сведений об изготовителе (поставщике) и сроке годности. Помощь представителям прокуратуры оказали инспекторы Россельхознадзора.
В отношении бизнесмена возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов).
Ранее был привлечён к ответственности другой предприниматель, обустроивший себе место на Спортивном рынке, он тоже реализовывал рыбу и морепродукты. Оказалось, что разрешения на торговлю в этом месте он не получал, продукцию хранил с нарушениями, да ещё и не трудоустроил своего продавца официально (потребовал ли он у наёмного сотрудника санитарную книжку, история умалчивает).
Автор: Надежда Александрова.