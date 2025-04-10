Выдающийся боксер Артем Подковин из Тайшета героически погиб в зоне СВО

— Артём Подковин блестяще окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени К. К. Рокоссовского, и практически сразу, только надев офицерские погоны, смело без колебаний отправился «за ленточку». Свой боевой путь начал в 2022 году командиром взвода огневой поддержки мотострелковой роты, освобождая Донбасс и Запорожье. За всё время проведения спецоперации показал себя образцовым офицером и геройским солдатом России, — рассказывают в пресс-службе Федерации бокса.