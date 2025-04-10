Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выдающийся боксер Артем Подковин из Тайшета героически погиб в зоне СВО

Боец с позывным «Волга» был награжден медалью Жукова и «За храбрость».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Тайшет — в зоне проведения специальной военной операции героически погиб выдающийся боксер Артем Подковин. Как сообщили КП-Иркутск в Федерации бокса Тайшетского района, мужчина был многократным победителем, призером международных и всероссийских соревнований, кандидатом в мастера спорта.

— Артём Подковин блестяще окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени К. К. Рокоссовского, и практически сразу, только надев офицерские погоны, смело без колебаний отправился «за ленточку». Свой боевой путь начал в 2022 году командиром взвода огневой поддержки мотострелковой роты, освобождая Донбасс и Запорожье. За всё время проведения спецоперации показал себя образцовым офицером и геройским солдатом России, — рассказывают в пресс-службе Федерации бокса.

Боец с позывным «Волга» был награжден медалью Жукова и «За храбрость». В 2024 году командир мотострелковой горной роты отправился на защиту государственной границы. Там он провел более полугода, а после героически погиб, останавливая врага.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Федор Миронов из Осинского района героически погиб в зоне СВО.