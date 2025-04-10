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НАН: 20 тысяч детей родились в Беларуси благодаря генетическим разработкам

НАН сказал о генетических разработках, позволившим белорускам родить 20 тысяч детей.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси родились 20 тысяч детей благодаря генетическим разработкам, сообщили на СТВ.

По словам директора Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси Людмилы Макариной-Кибак, генетические разработки белорусских ученых позволили родиться в стране 20 тысячам младенцев.

— Сегодня мы готовим нашу молодежь, чтобы они рожали более здоровое поколение. С помощью наших ученых женщины выносили около 20 тысяч и родили здоровых младенцев, — прокомментировала представитель НАН.

Генетик подчеркнула, что эти дети появились на свет именно генетическим разработкам НАН, которые проводятся совместно с Минздравом.

Но еще Макарина-Кибак рассказала, что у белорусов есть возможность пройти в Институте генетики специальное исследование, чтобы узнать о предрасположенности к тем или иным заболеваниям — так называемый «генетический паспорт человека».

— В каждом человеке заложены те гены, которые расскажут, чем правильно питаться для того, чтобы долго жить и быть здоровым, — констатировала она.

Тем временем больше всего пенсионеров работает в промышленности и образовании.