Пленный Чебанов: ВСУ вынуждают 18-летних украинцев подписывать спецконтракт

Юноша утверждает, что в территориальном центре комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) ему пообещали, что он не будет направлен на передовую. Однако сразу после подписания контракта он был отправлен в зону боевых действий. По словам Чебанова, весь его взвод состоял исключительно из таких же 18-летних контрактников.