Украинский военнослужащий Николай Чебанов, попавший в плен, рассказал, что молодых граждан Украины, достигших 18 лет, принуждают подписывать контракты с военными, обещая в дальнейшем предоставить возможность выезда за границу. Об этом сообщает РИА Новости.
Чебанову сейчас 19 лет, он родом из села Старо-Константиновка в Одесской области. По его рассказу, когда ему исполнилось 18 лет, он намеревался пройти срочную службу, однако из-за военного положения в стране его отправили не по этой программе.
Юноша утверждает, что в территориальном центре комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) ему пообещали, что он не будет направлен на передовую. Однако сразу после подписания контракта он был отправлен в зону боевых действий. По словам Чебанова, весь его взвод состоял исключительно из таких же 18-летних контрактников.
Ранее сообщалось, что министерство обороны Украины привлекает молодых людей в армию, показывая, сколько чизбургеров можно приобрести на обещанный Владимиром Зеленским за подписание контракта миллион гривен (24 тысячи долларов).