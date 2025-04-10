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В Челябинске прогремела первая гроза

В Челябинской области прошли грозы, днем 10 апреля они возобновятся.

Сейчас в Ричмонде: +6° 0 м/с 70% 764 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

В ночь с 9 на 10 апреля челябинцам не давали заснуть ослепительные вспышки и грохот. Над городом разразилась первая в этом сезоне гроза.

По данным регионального Гидрометцентра, грозы накануне прошли во многих районах Южного Урала. Местами еще и дул сильный ветер — до 15 метров в секунду.

На 10 апреля в Челябинской области прогнозируют одновременно аномальное тепло до +22 градусов (на юге) и мокрый снег (на севере региона). Снова могут загреметь грозы, не исключено, что выпадет крупный град.

В следующие дни станет прохладней, температура не будет подниматься выше +10, дожди продолжатся.