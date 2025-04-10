Беженцы из Сирии продолжат работу в Пермском крае учителями и врачами

Пермский край с февраля по апрель принял 150 беженцев из Сирии. Среди них оказались высококвалифицированные специалисты. Они продолжат работу в Прикамье по своим профессиям, но для этого им необходимо подтвердить свое образование.
Пункт временного размещения граждан Сирии посетил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Профильные ведомства региона предоставили беженцам помощь в оформлении необходимых документов по российским стандартам, организовали профилактические медицинские осмотры, оказали социальную, правовую и психологическую поддержку.
«Сейчас необходимо решить определенные трудности. Прежде всего, это вопросы поиска жилья и работы. Среди прибывших есть врачи и учителя, которые готовы продолжить свою профессиональную деятельность, но есть проблемы подтверждения образования», — отметил Игорь Сапко.
Требуют решения и другие вопросы, включая получение личных SIM-карт по свидетельству о предоставлении временного убежища, авиа- и ЖД билетов. В ближайшее время беженцы получат полисы ОМС.
По словам краевого омбудсмена, у беженцев из Сирии есть потребность в сезонной одежде. Особенно это касается одной многодетной семьи, которая собирается уехать к родственникам в ближайшие дни и нуждается в летних вещах.
«Люди пережили серьезные испытания, прибыли в Россию целыми семьями, так как стремятся к безопасности и стабильности. Пермский край всегда славился своим гостеприимством, важно создать условия, чтобы они могли эмоционально и социально адаптироваться», — говорит Игорь Сапко.