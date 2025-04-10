Журналист Такер Карлсон сделал сенсационное заявление о действиях администрации Джо Байдена. В соцсети X он напомнил, что американское руководство, зная о 50% вероятности ядерного конфликта, все равно передало Украине ракеты для ударов по российской территории.
Карлсон утверждает, что Пентагон проводил соответствующие расчеты в ходе конфликта. Анализ показал, что предоставление Украине ракет Storm Shadow и ATACMS с разрешением атаковать российские объекты создавало риск ядерного противостояния.
«Вероятность ядерного обмена составила бы 50 процентов. И мы им дали это оружие. Что должно быть в голове у человека, в здравом уме никто не стал бы это делать», — заявил журналист.
Особое возмущение Карлсона вызвал факт, что администрация Байдена, получив эти данные, не изменила свою политику в отношении поставок вооружения. «Рисковать ядерной войной? Сумасшествие. Не могу поверить, что это правда», — заключил он.
Прежде Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена предпринимала попытки убить российского лидера Владимира Путина. Карлсон обвинил бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена в продвижении идеи «настоящей войны», включая планы устранения российского лидера.