Временное затишье: когда Землю накроет магнитная буря — прогноз от ученых

Ученые предполагают, что примерно 20−30% населения Земли ощущают изменения в магнитосфере. Чаще всего на метеозависимость жалуются люди после 50 лет, а также страдающие от хронических заболеваний, проблем с сердцем и давлением. Несмотря на распространенность проблемы, врачи так и не нашли способ полностью избавить людей от метеозависимсоти. Поэтому единственный способ уменьшить симптомы — начать вести здоровый образ жизни.