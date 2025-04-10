Имя Сергея Ефремова присвоят школе № 59 во Владивостоке

Школа № 59 во Владивостоке будет носить имя полковника Сергея Ефремова. Ходатайство о присвоении имени Героя РФ учебному учреждению в администрацию города направили председатель Советов почётных граждан Владивостока и Приморского края Светлана Морозова и руководство учебного заведения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Вопрос рассматривался на заседании комиссии по городской топонимике под председательством заместителя главы администрации Дарьи Стегний. Все участники заседания единогласно поддержали инициативу.
Напомним, полковник и вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов возглавлял отряд добровольцев «Тигр» с момента его создания. Он погиб 2 февраля 2024 года при выполнении боевого задания в Курской области. За заслуги был удостоен звания Героя России, а также ряда других государственных и ведомственных наград.