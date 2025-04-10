Имя Сергея Ефремова присвоят школе № 59 во Владивостоке

Напомним, полковник и вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов возглавлял отряд добровольцев «Тигр» с момента его создания. Он погиб 2 февраля 2024 года при выполнении боевого задания в Курской области. За заслуги был удостоен звания Героя России, а также ряда других государственных и ведомственных наград.